Студия Pixar анонсировала долгожданное продолжение «Головоломки»

10.09.2022
Сиквел популярного мультфильма Inside Out планируют выпустить на большие экраны в 2024 году. Об этом стало известно на D23 Expo, сообщил Comic Book.
В презентации проекта участвовала актриса Эми Полер, озвучившая Радость в оригинальной анимационной ленте. По ее словам, сценарий сиквела написала Мэг Левоф, а за режиссуру будет отвечать Келси Манн. Кто озвучит главных героев — пока неизвестно.
Действие «Головоломки 2» развернется исключительно во внутреннем мире Райли, которая стала подростком и столкнулась с новыми эмоциями. Другие подробности сюжета пока не раскрываются.
«Головоломка» дебютировала в 2015 году и собрала в прокате 856 млн долларов. Фильм выиграл массу наград, в том числе «Оскара» и «Золотой глобус» за лучший мультфильм. В том же году вышла короткометражка «Первое свидание с Райли?», дополнившее оригинальный полный метр.
Фото: кадр из мультфильма «Головоломка»