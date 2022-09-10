Умер один из художников «Зимы в Простоквашино» Владимир Вышегородцев

Художник скончался в возрасте 72 лет в результате сердечного приступа. Об этом в соцсети сообщил шеф...
Первая в республике Школа креативных индустрий (ШКИ) будет работать на базе Государственного цирка У...
В предыдущие годы музыкантам было гораздо сложнее продвигать свое творчество, заявил Александр Ива...
В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ Дмитрий Колдун поделился подробностями разрыва отноше...
Некоторые фанаты обвинили Amazon Prime Video в искажении произведений Дж.Р.Р. Толкина из-за темнокож...
Художник скончался в возрасте 72 лет в результате сердечного приступа. Об этом в соцсети сообщил шеф...
Первая в республике Школа креативных индустрий (ШКИ) будет работать на базе Государственного цирка У...
В предыдущие годы музыкантам было гораздо сложнее продвигать свое творчество, заявил Александр Ива...
В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ Дмитрий Колдун поделился подробностями разрыва отноше...
Некоторые фанаты обвинили Amazon Prime Video в искажении произведений Дж.Р.Р. Толкина из-за темнокож...
Солистка выступила на концерте в Москве одна, несмотря на сообщения о камбэке культовой группы в п...
Организаторы сообщили об отмене выступлений рок-музыкантов, которые были запланированы на середину...
В беседе с «Народными новостями» музыкальный критик назвал имя человека, сделавшего из «обычной пе...
Одной из самых запомнившихся зрителями ролей в карьере актрисы оказалась не Нина из «Кавказской пл...
Студия показала ролик на выставке D23 и опубликовала на YouTube. На кадрах можно увидеть Капитана ...
Walt Disney представила ролик по игровому ремейку своего мультфильма на выставке D23. Видео доступно...
Председателя Всекитайского собрания народных представителей сопровождал первый зампред Госдумы Иван ...
О продлении сериала Hulu и его финале на кинофестивале в Торонто сообщил создатель и шоураннер про...
Если у человека нет навыка чтения, то развить его невозможно. Об этом заявила писательница в интер...
В эфире «Нового радио» исполнительница прокомментировала признание критика в антипатии к ней. На это...
Замминистра культуры РФ посетила выставку «Улица Дальнего Востока» и Школу креативных индустрий, п...
Второй трейлер исторической драмы режиссера Антона Мегердичева опубликовали на ютьюб-канале прокат...
«СтарХит» выяснил, какие планы заставили ведущего уступить место рядом с Лерой Кудрявцевой продюсеру...
О возможном рассмотрении кандидатуры телезвезды на участие в проекте Первого канала сообщила «КП». ...
Эксклюзивный ролик по продолжению истории о путешествиях во времени появился на ютьюб-канале IGN. ...
10.09.2022