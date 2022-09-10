Умер один из художников «Зимы в Простоквашино» Владимир Вышегородцев

10.09.2022

Умер один из художников «Зимы в Простоквашино» Владимир Вышегородцев
Художник скончался в возрасте 72 лет в результате сердечного приступа. Об этом в соцсети сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков, пишет «Вокруг ТВ». 

Мультипликатор умер 9 сентября в одной из столичных больниц. Дата и место похорон пока не сообщаются.

Владимир Вышегородцев начинал карьеру художника-мультипликатора в «Мульттелефильме» (ТО «Экран»). Более 20 лет трудился в «Союзмультфильме». Работал в «Таллинфильме» (Эстония) и VargaStudio (Венгрия), сотрудничал с разными московскими студиями анимации, а также занимался преподаванием.

Среди проектов, над которыми он работал, «Пес в сапогах», «Баба-Яга против!», «Леопольд и золотая рыбка», «Каникулы в Простоквашино», «Незнайка на Луне» и др. Всего в его фильмографии значатся около 60 работ.

Фото: Pixabay