Школа креативных индустрий откроется в Удмуртии в 2023 году

10.09.2022
Первая в республике Школа креативных индустрий (ШКИ) будет работать на базе Государственного цирка Удмуртии, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
В учреждении будут работать студии электронной музыки, саунд-дизайна, звукорежиссуры, а также фото- и видеостудии. В будущем году на его создание выделят 34 млн рублей из федерального бюджета, сумма софинансирования региона составит 8 млн рублей.
Министр культуры республики Владимир Соловьев назвал центрами притяжения творческой молодежи ШКИ и культурно-образовательный центр, который займет главное здание оружейного завода в Ижевске. Ранее проект был представлен главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой.
Оба центра базируются на сочетании творческих индустрий и практической ценности. Ученики будут заниматься любимым делом и осваивать креативные профессии. По итогам обучения они получат сертификат о получении профессии.
В ШКИ смогут учиться дети и подростки 12-17 лет. Программа рассчитана на два года.
Фото: Pixabay