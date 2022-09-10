Певец IVAN высказался о продвижении молодых звезд

10.09.2022
В предыдущие годы музыкантам было гораздо сложнее продвигать свое творчество, заявил Александр Иванов в беседе с сайтом «А теперь внимание!».
Современным певцам проще, потому что у них есть доступ в интернет и соцсети. К тому же им легче попасть на ТВ, поскольку работают музыкальные телеканалы. Сегодня они «с удовольствием» приглашают начинающих артистов, пояснил собеседник.
IVAN рассказал, что сегодня наблюдает некую тенденцию в музыке, которую он назвал «новой школой».
«После всей этой треп-движухи, кальянного рэпа появилось что-то новое, с большим мелодизмом», — подчеркнул он, добавив, что у нового рок-звучания есть серьезный потенциал.
Также певец поделился мнением о том, почему в треках молодежи звучит мат. Он связал это с проявлением бунтарства и стремлением к свободе и считает такой способ выражения свободы максимализмом.
Фото: Pixabay