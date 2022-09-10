Певец Колдун назвал реальную причину конфликта с продюсером Дробышем

10.09.2022
В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ Дмитрий Колдун поделился подробностями разрыва отношений с Виктором Дробышем.
По мнению исполнителя, продюсер недооценивал его. Пока у других музыкантов выходили новые хиты, Колдун «пел что-то старое».
Большой мечтой певца было участие в конкурсе «Евровидение». В какой-то момент продюсер разрешил ему взяться за реализацию идеи. Однако за день до поездки стало известно, что песня, которую Колдун собирался спеть, «вышла у финской группы». «Слава богу, меня предупредили», — подчеркнул он.
После этого случая артист продолжил искать подходящую для международного конкурса композицию. В это время он познакомился с Филиппом Киркоровым, благодаря которому Дмитрий Колдун исполнил мечту и выступил на «Евровидении». Это произошло в 2007 году. Певец представлял родную Беларусь и занял 6 место, что стал лучшим результатом страны за всю историю участия белорусских артистов в конкурсе.
Колдун добавил, что пытался связаться с Дробышем, однако он не отвечал на звонки. С тех пор они не поддерживают контакты.
Фото: Pixabay