В Перми и Уфе отменили концерты группы «Сплин»

10.09.2022
Организаторы сообщили об отмене выступлений рок-музыкантов, которые были запланированы на середину сентября. Об этом сообщила «Газета.Ru».
Концерт в Уфе должен был пройти 13 сентября, в Перми — 14 сентября. Причины отмены мероприятий не озвучены. Группа не комментировала ситуацию.
Билеты можно вернуть по месту приобретения, добавили организаторы.
В афише на сайте коллектива значатся еще три концерта в сентябре: 27-го — в Череповце, 28-го — в Ярославле, 30-го — во Владимире. Билеты на данные мероприятия доступны. Информация об их отмене не поступала.
Ранее «Сплин» перенес выступления в других городах России на более поздние сроки. В конце августа группа выступила на воронежском фестивале, на котором посвятила одну из песен уехавшим музыкантам.
Группа «Сплин» образована в 1994 году. Ее бессменным лидером и вокалистом является Александр Васильев, который также пишет тексты песен.
Фото: Pixabay