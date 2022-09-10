Сергей Соседов рассказал, кто сделал из Аллы Пугачевой звезду

В беседе с «Народными новостями» музыкальный критик назвал имя человека, сделавшего из «обычной певицы» Примадонну.





По его мнению, разговоры об огромном вкладе Аллы Пугачевой в развитие отечественной эстрады бессмысленны и далеки от реальности. На самом деле ее влияние слишком переоценено — артистка не сделала «никакого большого вклада в искусство», считает критик.





«Ее персона раздута до мифологических размеров», — подчеркнул собеседник издания.





По его словам, начало этому процессу положил режиссер и второй муж певицы Александр Стефанович. Именно он «разработал концепцию творчества» Примадонны, которая на деле является «обычной певицей», заключил Соседов.





Ранее критик негативно отозвался о певице Клаве Коке и ее творчестве. Соседов заявил, что ему «хочется проклинать жизнь и судьбу», когда он только слышит ее имя. А при прослушивании песен артистки он испытывает «страх и трепет». Клава Кока назвала слова критика и грустными, и смешными, добавив, что ей жаль людей, которые из-за кого-то проклинают свою жизнь.





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