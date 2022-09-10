Наталья Варлей призналась, что славу ей принесла «Дикая Роза»

В беседе с «Народными новостями» музыкальный критик назвал имя человека, сделавшего из «обычной пе...
Одной из самых запомнившихся зрителями ролей в карьере актрисы оказалась не Нина из «Кавказской пл...
Студия показала ролик на выставке D23 и опубликовала на YouTube. На кадрах можно увидеть Капитана ...
Walt Disney представила ролик по игровому ремейку своего мультфильма на выставке D23. Видео доступно...
Председателя Всекитайского собрания народных представителей сопровождал первый зампред Госдумы Ива...
В беседе с «Народными новостями» музыкальный критик назвал имя человека, сделавшего из «обычной пе...
Одной из самых запомнившихся зрителями ролей в карьере актрисы оказалась не Нина из «Кавказской пл...
Студия показала ролик на выставке D23 и опубликовала на YouTube. На кадрах можно увидеть Капитана ...
Walt Disney представила ролик по игровому ремейку своего мультфильма на выставке D23. Видео доступно...
Председателя Всекитайского собрания народных представителей сопровождал первый зампред Госдумы Ива...
О продлении сериала Hulu и его финале на кинофестивале в Торонто сообщил создатель и шоураннер про...
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В эфире «Нового радио» исполнительница прокомментировала признание критика в антипатии к ней. На это...
Замминистра культуры РФ посетила выставку «Улица Дальнего Востока» и Школу креативных индустрий, п...
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О возможном рассмотрении кандидатуры телезвезды на участие в проекте Первого канала сообщила «КП». ...
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Книга издательства Bubble посвящена героям криминальной дилогии Алексея Балабанова, сообщает АГН «Мо...
Режиссер последних серий Бола Огун объявила в соцсетях о завершении работы над финалом следующего се...
Дело открыли по статье о повреждении объектов культурного наследия, сообщается на сайте прокуратуры ...
«Пророческое» предсказание Роберт Смит сделал в 2012 году в беседе с журналистами. Об этом вспомни...
Звезда «1+1» и «Люпена» возглавит каст телевизионной адаптации аниме, основанного на истории реально...
Съемки шестого сезона сериала о британской монархине приостановят в связи с ее кончиной, сообщило из...
9 сентября в Луганской академии культуры и искусств открылась выставка «Михаил Матусовский: «Моя р...
10.09.2022