Наталья Варлей призналась, что славу ей принесла «Дикая Роза»

10.09.2022

Наталья Варлей призналась, что славу ей принесла «Дикая Роза»
Одной из самых запомнившихся зрителями ролей в карьере актрисы оказалась не Нина из «Кавказской пленницы» и не Панночка из «Вия». Об этом она рассказала в программе «Мой герой» на ТВЦ.

По словам актрисы цирка и кино, ее звездный час настал после того, как вышел мексиканский сериал «Дикая Роза». Наталья Варлей озвучила главную героиню Розу, которую сыграла Вероника Кастро. 

«Ко мне на улице подходили и говорили: "Мы так вам благодарны!". А у меня вышла книга стихов. Думаю, за стихи, наверное. Спрашиваю: "За что?". За "Дикую Розу!"», — рассказала артистка.

Варлей озвучила 200 серий полюбившегося людям сериала. Всего в ее фильмографии значится 2000 дублированных проектов, добавила актриса. Она назвала процесс дублирования очень сложным и очень интересным.

Фото: Pixabay