Телеведущий Антон Привольнов раскрыл причину ухода из шоу «Звезды сошлись»

«СтарХит» выяснил, какие планы заставили ведущего уступить место рядом с Лерой Кудрявцевой продюсеру Иосифу Пригожину.





По словам собеседника издания, он займется продюсированием нового проекта, посвященного «еде и пользе». Шоу планируется запустить в онлайне. Дальнейшее развитие будет зависеть от реакции аудитории.

Привольнов не исключил возвращения в «Звезды сошлись». Он отметил, что пока не знает, сможет ли совмещать работу в двух проектах. Также ведущий заметил, что в теме еды может «принести людям больше пользы», потому что она объединяет.





В новом сезоне «Звезды сошлись» на НТВ в паре с Лерой Кудрявцевой шоу ведет Иосиф Пригожин, для которого участие в проекте стало дебютом в качестве телеведущего. Он признался, что ему страшно пробовать себя в этом амплуа. Вместе с тем Пригожин готов к эксперименту и поиску новых возможностей.





Фото: Pixabay