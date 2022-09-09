Ведущей «Голоса» может стать Юлия Барановская

О возможном рассмотрении кандидатуры телезвезды на участие в проекте Первого канала сообщила «КП».





По ее информации, на роль ведущего претендует несколько медийных личностей. «По слухам» среди них есть и Юлия Барановская. Однако на данный момент нет официального подтверждения того, что она будет вести «Голос» или «Голос. Дети», подчеркнуло издание.





На минувшей неделе вышел первый выпуск нового сезона «Голос 60+», который теперь ведет Лариса Гузеева. Ее кандидатура вызвала критические замечания у зрителей. Комментаторы отмечали, что отсутствие Дмитрия Нагиева, который вел программу в течение десяти сезонов, серьезно сказывается на атмосфере шоу, которое лишилось харизмы и юмора.





Ранее Гузеева была одной из ведущих проекта «Давай поженимся», который пока не вернулся в эфир Первого канала. На этом фоне появились слухи о скором закрытии передачи. Как отмечает «КП», подобные сообщения не получили подтверждения. Пока производство шоу поставлено на паузу. В этом году новые выпуски можно не ждать, добавляет издание.





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