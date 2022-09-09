Комикс к 25-летию «Брата» представили в Москве

Книга издательства Bubble посвящена героям криминальной дилогии Алексея Балабанова, сообщает АГН «Москва».



Книгу комиксов «Брат. 25 лет» презентовал сценарист и куратор проекта Алексей Замский. По его словам, идеей было представить фильм «Брат» не «слепком эпохи», а историей, с которой знакомится современный человек, не знающий того времени.



В центре сюжета оказывается современный подросток Даня, у которого есть один друг — Данила Багров из кино. Сборник рассказывает, как мысли из «Брата» применимы к нашему времени, добавил Замский.



Как отмечается в описании книги, авторы обращаются к прошлому и будущему героев дилогии и предлагают свои версии развития их историй, представленные в разных жанрах.



«Брат» вышел в 1997 году, став четвертым фильмом Балабанова. Продолжение фильма дебютировало через три года. Главную роль исполнил Сергей Бодров-младший. Ленты приобрели культовый статус.





Фото: Кадр из фильма «Брат»