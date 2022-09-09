Закончились съемки третьего сезона «Ведьмака» от Netflix

09.09.2022

Закончились съемки третьего сезона «Ведьмака» от Netflix
Режиссер последних серий Бола Огун объявила в соцсетях о завершении работы над финалом следующего сезона The Witcher.

«Сворачиваемся!» — написала она, добавив, что производство длилось 120 дней.

Исполнитель главной роли Генри Кавилл поблагодарил команду за самоотверженную работу в сложных условиях и выразил надежду на то, что все работники смогут заслуженно отдохнуть.

Далее начнется постпродакшн, который продлится не менее полугода. Третий сезон пока не получил даты релиза. Ожидается, что он может выйти к концу будущего года.

«Ведьмак», основанный на саге Анджея Сапковского, дебютировал на «Нетфликсе» в конце 2019 года. Второй сезон вышел через два года. Шоураннером проекта выступает Лорен Шмидт Хиссри.

В декабре 2022-го планируется выпуск приквела «Ведьмак: происхождение», который расскажет о времени появления монстров и охотников на них — ведьмаков.

Фото: кадр из сериала «Ведьмак»