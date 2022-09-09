Уголовное дело из-за пририсованных скульптуре глаз возбудили в Петербурге

09.09.2022
Дело открыли по статье о повреждении объектов культурного наследия, сообщила прокуратура Центрального района города.
Речь идет о повреждении мраморного бюста Петронии Примы в Летнем саду, которому 5 сентября мрамором пририсовали глаза. Стоимость восстановительных работ оценили в 16,5 тыс. рублей, говорится в сообщении ведомства.
По итогам прокурорской проверки орган предварительного расследования возбудил уголовное дело. Наказание по указанной статье предполагает штраф до 3 млн рублей, обязательные работы до 400 часов, принудительные работы или тюремное заключение до 3 лет.
Ранее сообщалось, что реставраторы наложили специальные компрессы на глаза Петронии, чтобы вывести маркер. По словам специалистов, даже искусственный мрамор (в Летнем саду установлены копии оригинальных скульптур) сложно восстанавливать от подобных повреждений.
Через несколько дней после этого инцидента неизвестные наклеили глаза бесхозной скульптуре Остапа Бендера. Ее очистили коммунальщики. В администрации Центрального района обещали разобраться в ситуации.
Фото: пресс-служба ГРМ