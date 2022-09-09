Deadline: у Netflix давно есть план по «Короне» на случай смерти Елизаветы II

Съемки шестого сезона сериала о британской монархине приостановят в связи с ее кончиной, сообщило издание со ссылкой на создателя шоу Питера Моргана.





«Я ожидаю, что мы прекратим снимать из уважения», — сказал Морган, не уточнив длительность перерыва.





Создатель, исполнительный продюсер и сценарист сериала назвал The Crown «любовным письмом» к королеве, отметив, что может добавить к своим словам «только молчание и уважение».





Netflix пока не давал официального комментария по остановке съемочного процесса «Короны».





Издание отметило, что у стриминга «уже давно есть планы на случай смерти королевы Елизаветы во время производства [шоу]». Другой продюсер Стивен Долдри еще на старте проекта говорил, что работу остановят на приличный срок, если Елизавета II скончается во время работы над сериалом. По его словам, «было бы правильно и уместно проявить уважение к королеве».





Пятый сезон «Короны» должен выйти в ноябре. В нем главную героиню сыграла Имельда Стонтон. В предыдущих сезонах «правили» Клэр Фой и Оливия Колман.





Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II умерла 8 сентября на 97-м году жизни. В стране объявили 10-дневный траур. Новым королем стал ее сын принц Чарльз.





Фото: Pixabay