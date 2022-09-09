В ЛНР стартовал второй этап проекта «Наши традиции»

9 сентября в Луганской академии культуры и искусств открылась выставка «Михаил Матусовский: «Моя родина сделала меня поэтом», сообщили в Минкультуры РФ.





Выставка знакомит с жизнетворчеством поэта-песенника, автора знаменитой композиции «С чего начинается Родина», уроженца Луганска Михаила Матусовского. В экспозицию вошли автографы песен советских композиторов из фондов Музея музыки («Московские окна» Тихона Хренникова и др.), фронтовые письма, фотоснимки, телеграммы, афиши, рукописи, нотные сборники.





По словам гендиректора Российского музея музыки Михаила Брызгалова, выставка «представит жителям ЛНР современный взгляд на творчество знаменитого литератора».





Музей предоставил экспозицию о М. Матусовском в рамках проекта «Наши традиции», который реализует Минкультуры РФ и Музей Победы.





В сентябре в ходе второго этапа «Наших традиций» в ЛНР представят 13 выставок, которые пройдут на разных площадках.





Фото: Минкультуры РФ