Хоррор-продолжение «Артура и минипутов» вышло на стриминге Kiоn

С 9 сентября подписчикам сервиса доступен фильм «Проклятие Артура», отсылающий к детской фэнтези-трилогии Люка Бессона, сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.





В 2000-е годы Люк Бессон написал книги о мальчике Артуре и народе минипутов, которые сам же и экранизировал. Обещанное ранее продолжение истории стало лентой о прощании со сказкой и детством.





В день рождения Алекса, фаната «Артура и минипутов», друзья рассказывают ему о том, что нашли дом, где снимали его любимые фильмы. Компания отправляется к месту, не обращая внимания на подозрительные моменты и предостережения людей. Восторг и радость молодежи, совсем недавно простившейся с детством, сменяется страхом, испытаниями и кровью.





Сценарий к фильму ужасов написал Люк Бессон, режиссером выступил Бартелеми Гроссманн. В ленте дочь кинематографиста Талия Бессон дебютировала как актриса. Вместе с ней снялись Лола Андреони, Людовик Бертийо, Марсо Эберсоль, Микаэль Халими и др.





Фото: кадр из фильма, предоставленный пресс-службой Kion