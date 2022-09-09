Приквел «Хищника» стал самым популярным пиратским фильмом августа

Хоррор-фантастика «Добыча» (Prey) опередила популярный экшн «Топ Ган: Мэверик» и супергероику Marvel «Тор: Любовь и гром» по числу нелегальных копий в рунете. Об этом сообщил «БК» со ссылкой на Group-IB.





Составители списка заявили о наличии связи между количеством пиратских фильмов, интересом зрителей и стремлением пиратов удовлетворить спрос. Но число копий не говорит о числе просмотров кинокартин, отметили они.





Тройку лидеров возглавила «Добыча» по вселенной «Хищника» с Эмбер Мидфандер в главной роли. Зрители и критики высоко оценили приквел, в котором почувствовали атмосферу оригинального Predatоr 1987 года.





Второе место досталось «Мэверику» с Томом Крузом, третье — четвертому «Тору» с Крисом Хемсвортом. Следом расположились хоррор «Нет» и триллер «13 жизней». В августовский топ-10 не попали российские релизы.





Фото: кадр из фильма «Добыча»