Приквел «Хищника» стал самым популярным пиратским фильмом августа

9 сентября в Луганской академии культуры и искусств открылась выставка «Михаил Матусовский: «Моя р...
С 9 сентября подписчикам сервиса доступен фильм «Проклятие Артура», отсылающий к детской фэнтези-три...
Хоррор-фантастика «Добыча» (Prey) опередила популярный экшн «Топ Ган: Мэверик» и супергероику Marv...
Стриминг Paramount+ поделился роликом по заключительному сезону сериала. Видео доступно на ютьюб-кан...
9 сентября в Луганской академии культуры и искусств открылась выставка «Михаил Матусовский: «Моя р...
С 9 сентября подписчикам сервиса доступен фильм «Проклятие Артура», отсылающий к детской фэнтези-три...
Хоррор-фантастика «Добыча» (Prey) опередила популярный экшн «Топ Ган: Мэверик» и супергероику Marv...
Стриминг Paramount+ поделился роликом по заключительному сезону сериала. Видео доступно на ютьюб-кан...
Имя автора стало известно на Фестивале грамотности в Ярославской области, сообщает ТАСС. ...
Ролик по фильму с подзаголовком «Смертельная расплата. Часть 1» опубликовали на YouТube-канале Param...
Группа Sony Music полностью ушла из России и передала бизнес топ-менеджерам российского подразделени...
Американский актер заинтересован в возвращении к роли наркобарона Гуса Фринга. Об этом он рассказал ...
Ролик по первому сезону шоу «Периферийные устройства» разместили на ютьюб-канале Amazon Prime Vide...
Корейский актер Ли Чжон Чжэ (Ли Джон-джэ) получил главную мужскую роль в проекте, сообщили источники...
Астраханский театр оперы и балета направит средства выигранного гранта Президентского фонда культурн...
Первый ролик по сериалу с участием двух самых востребованных российских актеров опубликован на ють...
Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге открыл выставку «Женка мо...
Московский государственный академический симфонический оркестр откроет концертный сез...
Кинорежиссеры из Ирана, Египта и Индии собираются создать совместные фильмы с российскими коллегам...
Всероссийский фестиваль театров «Русская сцена» состоится с 26 сентября по 4 октября в Дагестане. Св...
Стриминг опубликовал в Сети дебютный ролик по фильму-мистерии с Дэниелом Крэйгом в роли частного д...
Фестиваль независимых книжных магазинов впервые состоится с 10 по 11 сентября в московском центре ...
09.09.2022