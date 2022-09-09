Финал шоу «Звездный путь: Пикар» получил новый тизер и дату премьеры
Финал шоу «Звездный путь: Пикар» получил новый тизер и дату премьеры
09.09.2022
Стриминг Paramount+ поделился роликом по заключительному сезону сериала. Видео доступно на ютьюб-канале сервиса.
Третий сезон научно-фантастического сериала «Пикар» по вселенной Star Track выйдет 16 февраля 2023 года. Действие «Пикара» разворачивается через 20 лет после событий фильма «Возмездие» (2002), который относится к ветке франшизы «Следующее поколение».
Отставной адмирал Жан-Люк Пикар, проведший жизнь во главе исследовательского корабля «Энтерпрайз», доживает дни во французской глубинке. Все меняется с появлением в его доме необычной девушки. В последнем сезоне Пикар и его бывший старший помощник Уильям Райкер (Джонатан Фрейкс) садятся на корабль Объединенной федерации планет «Титан» и отправляются в путь.
Главную роль исполнил Патрик Стюарт, который впервые присоединился к миру «Звездного пути» в конце 1980-х годов. Он играл Пикара в сериале 1987-1994 годов и фильмах 1994-2002 годов, входящих в арку «Следующее поколение».
Сериал транслирует Paramount+.
Фото: кадр из трейлера сериала «Звездный путь: Пикар»