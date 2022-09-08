Том Круз на красном биплане представил тизер ленты «Миссия невыполнима 7»

Ролик по фильму с подзаголовком «Смертельная расплата. Часть 1» опубликовали на Youtube-канале Paramount Movies.





Во вступлении к тизеру-трейлеру исполнитель главной роли рассказывает о замечательном шоу, которое ждет зрителей, стоя на биплане. Его плохо слышно из-за сильного ветра. Затем подлетает второй самолет с режиссером фильма Кристофером Маккуорри, который в конце речи кричит «Мотор!».





Далее в ролике представили кадры из грядущего фильма, в том числе вошедшие в предыдущий трейлер. На них можно увидеть агента Итана Ханта в пустыне, лесах и горах, а также в Риме и Венеции. Вместе с ним появились экс-агент МИ-6 Ильза Фауст (Ребекка Фергюсон), коллеги Ханта в исполнении Саймона Пегга и Винга Рэймса, а также Грейс (Хейли Этвелл) и «Белая вдова» (Ванесса Кирби).





Новая часть шпионской франшизы дебютирует в июле следующего года. Ожидается, что она станет предпоследней картиной о приключениях Итана Ханта. Релиз финального фильма намечен на июнь 2024 года.











