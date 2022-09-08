«Ъ»: российских музыкантов лейбла Sony будет развивать «Кисс Коала»

Группа Sony Music полностью ушла из России и передала бизнес том-менеджерам российского подразделения Арине Дмитриевой и Дмитрию Козику, сообщил «Коммерсантъ».





По данным СПАРК-Интерфакс, 7 сентября юрлицо подразделения ООО «Сони Мьюзик Энтертейнмент» переименовали в ООО «Кисс Коала». До недавнего времени его контролировала «дочка» корпорации «Сони», а с 24 августа 70% перешли к Дмитриевой, 30% — к Козику. Топ-менеджеры не комментировали информацию.





8 сентября Sony Music Group объявила об окончательном уходе с российского рынка. В марте лейбл приостановил работу в РФ вместе с другими крупными студиями. При этом в доступе остался его каталог, который уже был выпущен.





По сообщению Billboard, компания, к которой перешел бизнес, будет заниматься только российскими артистами. Все треки иностранных исполнителей уберут из библиотек отечественных стримингов. В «Яндекс.Музыке», «Звуке» и «VK Музыке» получили соответствующие требования, отметил «Ъ».





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