У второй за неделю скульптуры в Петербурге появились глаза

На этот раз пострадал бронзовый Остап Бендер на Итальянской улице. Сообщения о вандализме появились в городских пабликах в соцсетях.





На глаза мошенника и авантюриста из романов Ильфа и Петрова наклеили схематичные изображения зрачков. К настоящему моменту их убрали. Скульптуру привели в порядок работники коммунальной службы, рассказали «Подъему» в администрации Центрального района Петербурга.





«Кто и зачем это делает?» — задались вопросом авторы телеграм-канала «Как дела, Санкт-Петербург».





Личности вандалов не установлены. Несмотря на то, что памятник не является чьей-то собственностью, в администрации потребовали уважительного отношения к нему, а также заявили, что будут разбираться в ситуации.





В начале недели пострадал бюст Петронии Примы в Летнем саду. Неизвестные пририсовали скульптуре глаза. Чтобы очистить маркер, на бюст наложили компресс с раствором. Реставраторы подчеркнули, что даже с искусственного мрамора сложно удалять подобные загрязнения. В Летнем саду установлены копии скульптур, которые сохраняют его историческую композицию.





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