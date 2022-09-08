Джанкарло Эспозито заявил, что хочет сыграть в спин-оффе «Во все тяжкие»

Американский актер заинтересован в возвращении к роли наркобарона Гуса Фринга. Об этом он рассказал в интервью Entertainment.





По его мнению, авторы оригинального шоу могли бы рассказать интересную историю о прошлом его персонажа и раскрыть его с новых сторон. Эспозито хотел бы узнать, каким был Фринг во время жизни в Чили. Зрителям Гус Фринг известен как владелец закусочной, служащей прикрытием для его сделок по продаже наркотиков. Он появляется во втором сезоне и остается до финала шоу.





Актер добавил, что готов подождать, поскольку создателям сериала надо отдохнуть от проекта, и выразил надежду, что приглашение вновь сыграть Фринга поступит до того, как ему стукнет 90 лет.





Криминальная драма Breaking Bad выходила с 2009 по 2011 год. Всего зрители увидели пять сезонов. Создателем шоу выступил Винс Гиллиган. Главные роли исполнили Брайан Крэнстон и Аарон Пол.





Фото: «По долгу службы»