Александр Петров и Данила Козловский появились вместе в трейлере «Надвое»

Первый ролик по сериалу с участием двух самых востребованных российских актеров опубликован на ютьюб-канале more.tv.





«Надвое» Валерия Тодоровского рассказывает о серьезном и женатом Косте (Козловский) и свободном балагуре Саше (Петров). Они работают в одной крупной компании и дружат. Однажды парочку направляют в командировку в Петербург, где у обоих происходят встречи, переворачивающие привычную жизнь. Саша заигрывает с виолончелисткой Настей (Елизавета Базыкина), не рассчитывая на серьезное продолжение знакомства. А Костя начинает забывать о жене рядом с Ирой (Ирина Старшенбаум).





Сериал снят совместными усилиями стримингов more.tv и Wink, а также телеканала «Россия». Сериал планируют выпустить в онлайне 29 сентября. Позже «Надвое» покажут по телевидению.





Фото: кадр из сериала «Надвое»