Александр Петров и Данила Козловский появились вместе в трейлере «Надвое»

Корейский актер Ли Чжон Чжэ (Ли Джон-джэ) получил главную мужскую роль в проекте о , сообщили исто...
Астраханский театр оперы и балета направит средства выигранного гранта Президентского фонда культурн...
Первый ролик по сериалу с участием двух самых востребованных российских актеров опубликован на ють...
Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге открыл выставку «Женка мо...
Московский государственный академический симфонический оркестр откроет концертный сез...
Корейский актер Ли Чжон Чжэ (Ли Джон-джэ) получил главную мужскую роль в проекте о , сообщили исто...
Астраханский театр оперы и балета направит средства выигранного гранта Президентского фонда культурн...
Первый ролик по сериалу с участием двух самых востребованных российских актеров опубликован на ють...
Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге открыл выставку «Женка мо...
Московский государственный академический симфонический оркестр откроет концертный сез...
Кинорежиссеры из Ирана, Египта и Индии собираются создать совместные фильмы с российскими коллегам...
Всероссийский фестиваль театров «Русская сцена» состоится с 26 сентября по 4 октября в Дагестане. Св...
Стриминг опубликовал в Сети дебютный ролик по фильму-мистерии с Дэниелом Крэйгом в роли частного д...
Фестиваль независимых книжных магазинов впервые состоится с 10 по 11 сентября в московском центре ...
Треки иностранных музыкантов лейбла удалят из библиотек российских стримингов, говорится в заявлен...
Иранская оперная певица Фарнуш Рахими исполнит произведения национальных композиторов на Междунаро...
Информация о выходе сериала по одноименной манге Тацуки Фудзимото появилась в социальных сетях про...
Российский писатель-фантаст Дмитрий Емец, прославившийся серией книг о юной волшебнице Тане Гроттер,...
Один из бессменных участников коллектива «Иванушки International» раскрыл причины конфликтов с колле...
Исторический телесериал «Русский раскол» будет впервые продемонстрирован на телеканале НТВ 13 и 14...
Голливудский актер Том Хэнкс рассказал о том, что авторы «Форреста Гампа» подумывали ...
На фотографов в годы Великой Отечественной войны была возложена важнейшая миссия. Находясь на передо...
8 сентября на стриминге Disney+ вышла новая версия Pinocchio, ставшая игровым ремейком диснеевского ...
Собеседник «Телепрограммы» представил свою версию событий, которые привели к замене ведущего музык...
Звезда сериала «Убивая Еву» предстанет в образе Сью Шторм. Инсайдерской информацией поделился медиак...
08.09.2022