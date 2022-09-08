Вышел первый трейлер сиквела «Достать ножи» от Netflix

08.09.2022

Вышел первый трейлер сиквела «Достать ножи» от Netflix
Стриминг опубликовал в Сети дебютный ролик по фильму-мистерии с Дэниелом Крэйгом в роли частного детектива Бенуа Блана (Бланка).

Glass Onion: A Knives Out Mystery расскажет о новом запутанном деле, которое сыщику предстоит раскрыть. Под его подозрением оказывается группа колоритных персонажей в исполнении голливудских звезд. Действие развернется в Греции. 

Среди новых лиц — Дейв Баутиста, Кэт Хадсон, Эдвард Нортон, Кэтрин Кан, Лесли Одом, Жанэль Монэ и др. Режиссером и сценаристом детектива выступил постановщик оригинальной ленты Райан Джонсон.

Дату премьеры фильма «Нетфликс» пока не озвучил.

Первая лента «Достать ножи» вышла в кинотеатрах в конце 2019 года и собрала хорошую кассу. Вместе с Дэниелом Крэйгом в ней сыграли Крис Эванс, Ана де Армас, Тони Колетт и др. Права на создание сиквела выкупил стриминг Netflix.

Фото: кадр из трейлера фильма «Достать ножи 2»