Вышел первый трейлер сиквела «Достать ножи» от Netflix

Всероссийский фестиваль театров «Русская сцена» состоится с 26 сентября по 4 октября в Дагестане. Св...
Стриминг опубликовал в Сети дебютный ролик по фильму-мистерии с Дэниелом Крэйгом в роли частного д...
Фестиваль независимых книжных магазинов впервые состоится с 10 по 11 сентября в московском центре ...
Треки иностранных музыкантов лейбла удалят из библиотек российских стримингов, говорится в заявлен...
Иранская оперная певица Фарнуш Рахими исполнит произведения национальных композиторов на Междунаро...
Всероссийский фестиваль театров «Русская сцена» состоится с 26 сентября по 4 октября в Дагестане. Св...
Стриминг опубликовал в Сети дебютный ролик по фильму-мистерии с Дэниелом Крэйгом в роли частного д...
Фестиваль независимых книжных магазинов впервые состоится с 10 по 11 сентября в московском центре ...
Треки иностранных музыкантов лейбла удалят из библиотек российских стримингов, говорится в заявлен...
Иранская оперная певица Фарнуш Рахими исполнит произведения национальных композиторов на Междунаро...
Информация о выходе сериала по одноименной манге Тацуки Фудзимото появилась в социальных сетях про...
Российский писатель-фантаст Дмитрий Емец, прославившийся серией книг о юной волшебнице Тане Гроттер,...
Один из бессменных участников коллектива «Иванушки International» раскрыл причины конфликтов с колле...
Исторический телесериал «Русский раскол» будет впервые продемонстрирован на телеканале НТВ 13 и 14...
Голливудский актер Том Хэнкс рассказал о том, что авторы «Форреста Гампа» подумывали ...
На фотографов в годы Великой Отечественной войны была возложена важнейшая миссия. Находясь на передо...
8 сентября на стриминге Disney+ вышла новая версия Pinocchio, ставшая игровым ремейком диснеевского ...
Собеседник «Телепрограммы» представил свою версию событий, которые привели к замене ведущего музык...
Звезда сериала «Убивая Еву» предстанет в образе Сью Шторм. Инсайдерской информацией поделился медиак...
Премьера криминального сериала о наркобизнесе «Химера» с Александром Кузнецовым и Эльдаром Калимул...
В новой части праздничной комедии не появятся ее «лица» Иван Ургант и Сергей Светлаков, а также Дм...
В памятный день Российский фонд культуры опубликовал материал, посвященный Маршалу Советского Союза,...
Две выставки о Петре I открылись в среду вечером в городе Требине в Республике Сербск...
Исполнители ролей Фродо, Мерри, Пиппина и Сэма выступили в поддержку темнокожих актеров, сыгравших...
Музей транспорта Москвы 10 сентября откроет новую инсталляцию «Машина времени» в исто...
08.09.2022