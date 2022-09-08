Sony Music Group объявила о полном уходе из России

Треки иностранных музыкантов лейбла удалят из библиотек российских стримингов, говорится в заявлении компании. Об этом сообщает Billboard.





В конце августа компания согласовала с российскими властями договор о передаче бизнеса местному руководству — студии экс-директора Sony Music Russia Арины Дмитриевой. Российская компания будет работать только с отечественными исполнителями, уточнило издание.





Сделка не затронула права на контент зарубежных артистов Sony Music, поэтому российские аудиостриминги обязали удалить все их треки. Новые песни и альбомы исполнителей лейбла не выходят в РФ с весны. Теперь будут недоступны и уже вышедшие композиции.





Среди артистов лейбла значатся Зендея, Рита Ора, Оззи Осборн, System of a Down, Pink Floyd и многие другие.





Sony Music стала первым крупным лейблом, полностью ушедшим с российского рынка. Студия заморозила работу в стране в марте вместе с Universal Music и Warner Music.





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