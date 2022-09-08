Премьеру аниме «Человек-бензопила» назначили на 11 октября

08.09.2022

Премьеру аниме «Человек-бензопила» назначили на 11 октября
Информация о выходе сериала по одноименной манге Тацуки Фудзимото появилась в социальных сетях проекта.

В центре истории оказывается Дэндзи, мечтающий о спокойствии и тихой жизни. Ему выпала другая доля — он вынужден убивать демонов, чтобы расплатиться с якудза за долги умершего отца. В этом Дэндзи помогает демоническая собака Почитта, которая является его оружием. Однажды герой погибает, но его спасает пес, с которым Дэндзи становится единым целым. Теперь он может превращать свои конечности в бензопилы. 

Оригинальная манга выходила с 2018 по 2020 год. Вторая часть Chainsaw Man начала публиковаться в Сети с июля этого года. 

Ранее авторы представили трейлер грядущей аниме-экранизации, за режиссуру которой отвечали Рю Накаяма, Макото Накадзоно и Тацуя Ёсихара.

Фото: кадр из трейлера Chainsaw Man