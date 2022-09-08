В Астрахани поставят балет «Медный всадник» на грант к 350-летию со дня рождения Петра I

Проект приурочен к 350-летию со дня рождения Петра I. Действие спектакля, созданного по одноименной поэме Александра Пушкина, происходит в Петербурге в начале XVIII века, а также рассказывает о самом значительном и разрушительном наводнении за всю историю Санкт-Петербурга, которое произошло осенью 1824 года.





«Астраханский театр оперы и балета выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив. Учитывая большое значение реформ Петра I для истории России и в связи с исполняющимся в 2022 году 350-летием со дня его рождения, Астраханский театр приступает к постановке балета Рейнгольда Глиэра «Медный всадник», — рассказал собеседник агентства.





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