Кинорежиссеры из Ирана, Египта и Индии намерены создать совместные проекты с Россией

«Я как раз этим сейчас и занимаюсь, я сейчас знакомлюсь <...> с режиссерами здесь и действительно хочу, чтобы появился совместный проект. Я считаю, что мы совместно можем сделать очень хороший фильм, хорошего качества, с очень хорошей темой», — рассказал кинорежиссер из Египта Мохамед Аль Хамиди.





По его мнению, фестиваль мусульманского кино в Казани поможет укрепить отношения между Египтом и Россией и является осью для соединения разных культур и религий.





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