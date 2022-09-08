Кинорежиссеры из Ирана, Египта и Индии намерены создать совместные проекты с Россией

08.09.2022

Кинорежиссеры из Ирана, Египта и Индии намерены создать совместные проекты с Россией

Кинорежиссеры из Ирана, Египта и Индии собираются создать совместные фильмы с российскими коллегами, в том числе из Татарстана. Об этом они сообщили ТАСС в кулуарах XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино.

«Я как раз этим сейчас и занимаюсь, я сейчас знакомлюсь <...> с режиссерами здесь и действительно хочу, чтобы появился совместный проект. Я считаю, что мы совместно можем сделать очень хороший фильм, хорошего качества, с очень хорошей темой», — рассказал кинорежиссер из Египта Мохамед Аль Хамиди.

По его мнению, фестиваль мусульманского кино в Казани поможет укрепить отношения между Египтом и Россией и является осью для соединения разных культур и религий.

Фото: Pixabay