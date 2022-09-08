Солист «Иванушек» Григорьев-Аполлонов рассказал о скандалах в группе

Один из бессменных участников коллектива «Иванушки International» раскрыл причины конфликтов с коллегами в интервью «КП-Екатеринбург».





На одном из фестивалей певец отметил бессмысленность выпуска новых песен, когда слушатели любят старые хиты. В беседе с изданием он назвал эти слова шуткой, бродящей среди музыкантов.





По словам Григорьева, у «Иванушек» есть новые треки, однако на корпоративах и праздниках заказчики обычно просят их не петь, оставив только известные и любимые композиции.





По оценке солиста, в репертуаре группы есть 20-25 таких хитов. Перед выступлением трое исполнителей обычно очень долго составляют программу, потому что в 40-минутный плейлист может войти только 10 треков.





«Иногда даже скандалим, кто какую песню хочет добавить. Очень громкие споры идут», — поделился Григорьев-Аполлонов.





Определиться помогает голосование: выбор падает на трек, получивший два из трех голосов.





По словам собеседника, они с коллегами не боятся, что аудитория не оценит их новое творчество. Новые песни они записывают в студии «в свое удовольствие». Концерты он назвал ремеслом, а работу в студии связал с ответственностью и «особенным трепетом в душе».





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