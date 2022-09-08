В Дагестане на фестивале «Русская сцена» порядка 15 театров России покажут свои спектакли

«16 коллективов примут участие в нашем фестивале. У нас открывает фестиваль театр из Санкт-Петербурга „На Литейном“, примут участие Ярославский театр, театры из Перми, всего Северного Кавказа, Саратова, Майкопа, Иванова. Всего примут участие около 400 человек. География обширная, и у зрителя будет возможность окунуться в калейдоскоп фестиваля и посетить каждый спектакль», — сказал Магомедов.





Членами жюри фестиваля, по его словам, выступят ректор Высшего театрального училища (института) имени М. С. Щепкина Борис Любимов, заместитель руководителя Государственного академического Малого театра России Валерий Подгородинский, а также заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Мавлет Тулпаров.





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