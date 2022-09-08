На фестивале OperaFirst 2022 в Астрахани будет выступать иранская оперная дива Фарнуш Рахими

«Важная часть мероприятия посвящена культуре стран Каспия: каждая из стран-участниц представляет жемчужины своего культурного кода, произведения своих великих композиторов. 8 сентября в рамках Дня Ирана меццо-сопрано Фарнуш Рахими приглашает гостей на свой сольный вечер, которые услышат признанные и известные на весь мир произведения в гармоничном сочетании с современной музыкой Ирана. Концерт пройдет под аккомпанемент пианиста Андрея Виниченко», — говорится в сообщении.





II Международный фестиваль классической музыки OperaFirst-2022 проходит в Астрахани с 2 по 11 сентября в рамках нацпроекта «Культура». В концертной программе Дня России приняли участие прима-балерина Большого театра, народная артистка РФ Светлана Захарова и оперная прима, народная артистка РФ Хибла Герзмава.





Фото: Pixabay