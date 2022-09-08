Автор серии книг о Тане Гроттер будет присутствовать на фестивале детской книги в Новосибирске

«К нам приезжают известные писатели. Дмитрий Емец — любимый писатель детей и подростков — приезжает в этот раз в качестве участника фестиваля детской книги. На его книгах выросло не одно поколение детей. Он хорошо известен всем как писатель-фантаст, но сам он себя фантастом не считает. В 2015 году у него вышла реалистичная серия „Моя большая семья“, о ней он тоже будет рассказывать», — сообщила Костина.





Согласно программе, творческие встречи с писателем пройдут 16 и 17 сентября.





Фото: Pixabay