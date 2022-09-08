Критики назвали «Пинокио» Роберта Земекиса бездушным и бессердечным

08.09.2022
8 сентября на стриминге Disney+ вышла новая версия Pinocchio, ставшая игровым ремейком диснеевского мультфильма 1940 года.
Рейтинг фильма на Rotten Tommatoes среди кинокритиков на момент написания заметки составил 33%, а среди зрителей — 64%.
Эксперты в области кинематографа сошлись в том, что ремейк оказался не нужным, бессмысленным и лишенным волшебства оригинала. Он является повторением известной истории, а не ее переосмыслением. Многие критики отметили пустоту и бездушность работы. Общее впечатление выразил Джоуи Моуроунэ.
«Фильму "Пиноккио" не хватает того же, что и марионетке Пиноккио. Сердца», — написал он в статье для Cleveland Plain Dealer.
Карлос Агилар (Los Angeles Times) после просмотра фильма выразил желание, «чтобы "Дисней" перестал разбавлять наследие своих любимых анимационных фильмов этими бездушными подделками».
Вместе с этим комментаторы отметили детально проработанный мир, цифровые эффекты и музыку.
Фото: кадр из трейлера «Пиноккио»