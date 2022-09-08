Актер Том Хэнкс рассказал о былом намерении снять сиквел «Форреста Гампа»

Исторический телесериал «Русский раскол» будет впервые продемонстрирован на телеканале НТВ 13 и 14...
Голливудский актер Том Хэнкс рассказал о том, что авторы «Форреста Гампа» подумывали ...
На фотографов в годы Великой Отечественной войны была возложена важнейшая миссия. Находясь на передо...
Собеседник «Телепрограммы» представил свою версию событий, которые привели к замене ведущего музык...
Звезда сериала «Убивая Еву» предстанет в образе Сью Шторм. Инсайдерской информацией поделился медиак...
Исторический телесериал «Русский раскол» будет впервые продемонстрирован на телеканале НТВ 13 и 14...
Голливудский актер Том Хэнкс рассказал о том, что авторы «Форреста Гампа» подумывали ...
На фотографов в годы Великой Отечественной войны была возложена важнейшая миссия. Находясь на передо...
Собеседник «Телепрограммы» представил свою версию событий, которые привели к замене ведущего музык...
Звезда сериала «Убивая Еву» предстанет в образе Сью Шторм. Инсайдерской информацией поделился медиак...
Премьера криминального сериала о наркобизнесе «Химера» с Александром Кузнецовым и Эльдаром Калимул...
В новой части праздничной комедии не появятся ее «лица» Иван Ургант и Сергей Светлаков, а также Дм...
В памятный день Российский фонд культуры опубликовал материал, посвященный Маршалу Советского Союза,...
Две выставки о Петре I открылись в среду вечером в городе Требине в Республике Сербск...
Исполнители ролей Фродо, Мерри, Пиппина и Сэма выступили в поддержку темнокожих актеров, сыгравших...
Музей транспорта Москвы 10 сентября откроет новую инсталляцию «Машина времени» в исто...
Компенсации затрат на кинопроизводство отечественного фильма через специальную кинокомиссию — рибе...
Исполнитель бесплатно выступит у Свердловского драмтеатра. Об этом он рассказал на своей странице ...
К 85-летию Ростовской области в Краеведческом музее открылась необычная выставка, посвященная 19 жит...
XI Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» начался в четверг в Екате...
Более 500 сценариев прислали на Всероссийский конкурс комедии, объявленный ТНТ и ГИТИСом, сообщили...
Военнослужащие РФ передали национальному музею в Дамаске артефакт ассирийской эпохи первого тысяче...
Более 250 кинокартин будет показано на открывающемся в Торонто 47-м международном кинофестивале (Tor...
15 сентября в российских кинотеатрах выйдет фильм Михаила Расходникова «Недетский дом», одновремен...
Британский писатель ответил предпринимателю на критические замечания в адрес сериала «Властелин коле...
08.09.2022