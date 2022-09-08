Актер Том Хэнкс рассказал о былом намерении снять сиквел «Форреста Гампа»

08.09.2022

Актер Том Хэнкс рассказал о былом намерении снять сиквел «Форреста Гампа»

Голливудский актер Том Хэнкс рассказал о том, что авторы «Форреста Гампа» подумывали снять сиквел. Но эта идея обсуждалась всего 40 минут и была отложена, пишет «Культуромания». 

«С тех пор мы больше никогда об этом не говорили. Сказали: „Да нет, ребята, бросьте“», — уточнил Хэнкс. 

Премьера драмы «Форрест Гамп» Роберта Земекиса состоялась в 1994 году. Фильм заработал в мировом прокате более 678 миллионов долларов.

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