Блогер Рустам Солнцев раскрыл причину ухода Дмитрия Нагиева из «Голоса»

Собеседник «Телепрограммы» представил свою версию событий, которые привели к замене ведущего музыкального проекта Первого канала.





По словам Солнцева, он не верит тому, что говорят представители телеканала о договоренности с Нагиевым о его творческом отпуске после десяти лет работы в шоу. «Коней на переправе не меняют», — заявил блогер.





По его мнению, Первый канал «просто не вывозил гонорар Нагиева». Солнцев призвал не искать других причин — несогласия ведущего с политикой телеканала или привязанности руководства к Гузеевой.





Скорее всего, «Нагиев настаивал на той сумме, к которой он привык, либо даже больше». Его попросили сократить сумму ввиду трудных времен, но он отказался. В итоге шоумену озвучили решение, которое «заставило его уйти из эфира «Голоса», рассказал Солнцев.





Он выразил уверенность в том, что Нагиев не является человеком, которого невозможно заменить. Солнцев назвал позицию ведущего шоу «технической функцией». По его мнению, вести «Голос» могут многие люди.





Ранее в эфире Первого канала показали первый выпуск «Голоса 60+», который теперь ведет Лариса Гузеева. В соцсетях зрители выступили с критикой новой ведущей. Некоторые комментаторы выразили ей поддержку.





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