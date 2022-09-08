Джоди Комер может сыграть в перезапуске «Фантастической четверки»

Звезда сериала «Убивая Еву» предстанет в образе Сью Шторм. Инсайдерской информацией поделился медиакритик и блогер Джон Кампеа на своем YouTube-канале.





Британская актриса может присоединиться к основному касту новой версии кинокомикса Fantastic Four. В Marvel Studious пока официально не подтвердили информацию. Артистка тоже воздерживается от комментариев.





По словам инсайдера, слухи о том, что Джоди Комер станет одной из супергероинь Marvel ходят уже два месяца. Ранее он не придавал им значения, а недавно узнал, что об участии актрисы в проекте объявят на D23 Expo. Выставка пройдет с 9 по 11 сентября. Во второй день ее работы киностудия «Марвел» будет презентовать свои новые проекты.





Джоди Комер получила широкую известность после выхода шпионского сериала «Убивая Еву», в котором она сыграла главную роль вместе с Сандрой О, комедии «Главный герой» и исторической драмы «Последняя дуэль».





Ранее Сью Шторм сыграли Джессика Альба (2005, 2007) и Кейт Мара (2015). Премьера нового фильма назначена на ноябрь 2024 года.





Фото: кадр из сериала «Убивая Еву»