Добронравов стал главной звездой «Елок 9» вместо Урганта и Светлакова

08.09.2022
В новой части праздничной комедии не появятся ее «лица» Иван Ургант и Сергей Светлаков, а также Дмитрий Нагиев. Об этом пишет «КП».
Весной стало известно, что Евгений Кулик станет автором сценария, креативным продюсером и исполнителем одной из основных ролей в «Елках 9», а режиссерами выступят Александра Лупашко и Сергей Наумов.
«Завершены литературоцентричные "елочные" эксперименты Жоры Крыжовникова, киноманские экзерсисы Егора Баранова и упражнения в реализме Юрия Быкова», — отметил автор материала Константин Глыба.
По его словам, проект покинули и «большие режиссеры», и «главные звезды» Ургант, Светлаков, Нагиев, которые полгода не появляются на федеральном ТВ.
Новой звездой станет Федор Добронравов. Вместе с ним в фильме появятся Елена Захарова, Григорий Калинин, Ростислав Бершауэр и др.
По словам Кулика, девятые «Елки» будут «принципиально новыми, смешными и свежими». Фильм выйдет в прокат 1 декабря. Предыдущие части появлялись в кинотеатрах ближе к Новому году.
Фото: кадр из фильма «Елки 6»