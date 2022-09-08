«Хоббиты» из трилогии «Властелин колец» поддержали темнокожих эльфов

Исполнители ролей Фродо, Мерри, Пиппина и Сэма выступили в поддержку темнокожих актеров, сыгравших в сериале по миру Дж.Р.Р. Толкина «Кольца власти». Об этом написал Deadline.





Фэнтези-шоу стартовало 2 сентября на Amazon Prime Video. Еще до его выхода были опубликованы фотографии с новыми персонажами, которые получили расистские комментарии. Некоторые зрители выразили недовольство в связи с появлением в сериале героев с небелой кожей, что, по их утверждениям, противоречит оригинальным романам.





В ответ Элайджа Вуд (Фродо), Доминик Монахэн (Мерри), Билли Бойд (Пиппин) сфотографировались в футболках с принтом в виде разноцветных ушей обитателей Средиземья — эльфов, орков, хоббитов, людей. А Шон Эстин (Сэм) сделал фото в кепке с таким же рисунком.





«Вам всем здесь рады», — подписал Вуд снимок, выложенный в соцсетях.





На пост отреагировал Исмаэль Круз Кордова, сыгравший эльфа Арондира в «Кольцах власти». «С любовью», — написал он в комментариях. Ранее актер рассказал об атаке в соцсетях, где ему пишут расистские сообщения.





Фото: кадр из сериала «Кольца власти»