Музей транспорта Москвы покажет новую инсталляцию на ВДНХ

08.09.2022

Музей транспорта Москвы покажет новую инсталляцию на ВДНХ

Музей транспорта Москвы 10 сентября откроет новую инсталляцию «Машина времени» в историческом портике павильона «Транспорт СССР» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

«Десятого сентября Музей транспорта Москвы откроет тотальную инсталляцию в историческом портике павильона „Транспорт СССР“ на ВДНХ — на своей флагманской площадке. Инсталляция „Машина времени“ предварит новую выставку музея „Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра“, которая откроется в павильоне в конце осени», — сказал собеседник агентства.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, по задаче мэра Москвы Сергея Собянина они организуют мероприятия, на которых жители могут больше узнать о столице и ее истории. 

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