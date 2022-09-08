Niletto пригласил жителей и гостей Екатеринбурга на уличный концерт

Исполнитель бесплатно выступит у Свердловского драмтеатра. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».





«Дорогой мой Екатеринбург, 8 сентября не пропусти: мы будем с ребятами бесплатно на улице выступать для вас. С гитарой попоем песни. Welcome!» — сказал исполнитель в видеоприглашении.





Данил Прытков aka Niletto выступит для жителей города, в котором вырос. Он назвал грядущее мероприятие акустическим уличным концертом.





Поклонники поблагодарили певца в комментариях за возможность бесплатно побывать на его выступлении. А некоторые комментаторы выразили сожаление в связи с тем, что не живут в столице Урала.





Ранее артист анонсировал концерты в сентябре. После Екатеринбурга он отправится в Верхнюю Салду (Свердловская область), Челябинск и Серпухов (Мособласть), где выступит на Днях города. Последнее выступление Niletto в этом месяце состоится в московском клубе Adrenaline Stadium.





Начало концерта в Екатеринбурге — 8 сентября в 19:30.





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