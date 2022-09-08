История Ростовской области — в судьбах ее почетных граждан

К 85-летию Ростовской области в Краеведческом музее открылась необычная выставка, посвященная 19 жителям донского региона, отмеченным званием «Почетный гражданин Ростовской области». Совершенно резонно организаторы экспозиции решили, что история края выражается в трудовых достижениях его жителей. И отразили в необычной экспозиции жизнь 19 лучших уроженцев Донской земли.

Всех героев выставки «Люди земли Донской» объединяет одно — они навечно вошли в историю Ростовской области. Каждый в своей сфере достиг таких профессиональных высот, что заслуженно получил звание «Почетный гражданин Ростовской области». В музейных витринах наравне с орденами и грамотами почетных граждан Дона выставлены предметы, которые говорят об их обладателях намного больше. В витрине, посвященной легендарной женщине-комбайнеру Нине Васильевне Переверзевой, стоит видавший виды старенький будильник. Сколько раз поднимал он свою хозяйку на заре, на уборку пшеницы? А исписанная телефонная книжка вертолетостроителя Бориса Слюсаря, явно имевшая на рабочем месте собственное местечко. Можно посмотреть на хирургические инструменты, которыми сделал немало операций на сердце хозяин модели человеческого сердца Александр Акимович Дюжиков, директор кардиохирургического центра. На меня самое большое впечатление произвел гаечный ключ в витрине, посвященной трактористу ООО им. Кирова Песчанокопского района Александру Дмитриевичу Бондаренко. Этот гаечный ключ не один год служил: он стерт ладонями хлебопашца.







Понятно, что были в жизни героев выставки и дни триумфа. Дни, когда тяжелый и упорный труд приносил свои плоды. Тогда героев награждали, отмечали грамотами, благодарностями, чествовали. Поклонники сшили народному артисту СССР Михаилу Ильичу Бушнову бутафорский китель «Генералиссимуса донской сцены». Выдающемуся селекционеру, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, члену-корреспонденту РАСХН Анатолию Ивановичу Грабовцу подарили не один сноп его зимостойкой пшеницы. Но все не покривим душой, если скажем, что основным в жизни героев выставки «Люди земли Донской» был труд. Труд не такой, как сейчас у современных людей: «скорей бы пятница». У 19 почетных граждан Ростовской области труд был порой нелегким, порой изматывающим, порой — наперекор всему, но этот труд был созидательным. Люди знали, чего хотят и как этого добиться. Еще одно яркое потрясение выставки — портрет Героя Соцтруда из Семикаракорского района Якова Ивановича Быкадорова. Банально, но — «какая глыба, какой матерый человечище!».







Еще случилось стать свидетелем трогательной картины. Возле витрины, посвященной почетному гражданину области Федору Котляренко, тихо переговаривались двое. Моложавая женщина спрашивала у седого высокого мужчины: «И почему я не видела этот папин орден? Он его, наверное, на работе хранил».



— Папа пропадал на работе? — тихо вступаю в беседу.



— Еще как! — улыбаются сын и дочь начальника Северо-Кавказской железной дороги в период с 1980 по 1995 год. — У нас окна дома выходили на его кабинет. Мы видели — свет горит, значит, папа работает. Он в 9 вечера каждый день планерки проводил.



— А еще у него был именной электровоз, водивший состав по маршруту Ростов-на-Дону — Москва, — с гордостью показывает фотографию в витрине еще одна девушка.







Потом все семейство старается запечатлеть себя на фоне витрины. Ведь это не только история Ростовской области, но и история их отдельно взятой семьи. Их внукам и правнукам есть с кого брать пример. Как, впрочем, и всем юным жителям донского региона.



— На примере жизни, служения Донскому краю, самоотверженности, самоотдачи почетных граждан Ростовской области мы будем воспитывать еще не одно поколение, потому что жизнь каждого из них может служить примером и мотивацией для движения вперед подрастающего поколения, — сказал, открывая выставку «Люди земли Донской» в Краеведческом музее, первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.





Фото: Автор — Светлана Лукьянчикова



