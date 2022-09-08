На Урале начался Международный фестиваль театров кукол

«Три страны у нас принимают участие в этом году. Мы очень рады, что вы к нам приехали, что все спектакли у нас будут очень яркими, интересными, эмоциональными! Что самый яркий, волшебный, удивительный фестиваль стартует сегодня, что мы собрались в очном формате, можем наслаждаться всей этой красотой», — сказала на церемонии открытия заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева.





География участников фестиваля охватывает Иркутск, Казань, Киров, Кызыл, Москву, Омск, Санкт-Петербург, Ульяновск, Ханты-Мансийск и Томск. Также в программу вошли театры Костаная (Казахстан) и Стамбула (Турция).





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