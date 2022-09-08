Российские военнослужащие передали Национальному музею в Дамаске артефакт ассирийской эпохи

«Представители командования группировки войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике в торжественной обстановке передали Национальному музею Дамаска археологический артефакт, относящийся к ассирийской эпохе первого тысячелетия до нашей эры», — подчеркивается в сообщении.





Артефакт представляет собой табличку VII века до нашей эры, изготовленную из черного базальтового камня с надписями и изображением, символизирующим силу.





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