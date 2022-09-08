Российские военнослужащие передали Национальному музею в Дамаске артефакт ассирийской эпохи

Более 500 сценариев прислали на Всероссийский конкурс комедии, объявленный ТНТ и ГИТИСом, сообщили...
Военнослужащие РФ передали национальному музею в Дамаске артефакт ассирийской эпохи первого тысяче...
Более 250 кинокартин будет показано на открывающемся в Торонто 47-м международном кинофестивале (Tor...
15 сентября в российских кинотеатрах выйдет фильм Михаила Расходникова «Недетский дом», одновремен...
Британский писатель ответил предпринимателю на критические замечания в адрес сериала «Властелин коле...
Более 500 сценариев прислали на Всероссийский конкурс комедии, объявленный ТНТ и ГИТИСом, сообщили...
Военнослужащие РФ передали национальному музею в Дамаске артефакт ассирийской эпохи первого тысяче...
Более 250 кинокартин будет показано на открывающемся в Торонто 47-м международном кинофестивале (Tor...
15 сентября в российских кинотеатрах выйдет фильм Михаила Расходникова «Недетский дом», одновремен...
Британский писатель ответил предпринимателю на критические замечания в адрес сериала «Властелин коле...
Победителей конкурса #yappyнаматче выбрала амбассадор отечественной соцсети вертикальных видео Анн...
Музеи Московского Кремля 7 октября откроют выставку «Первый нарком по иностранным дел...
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Премьера новой версии шоу для детей, которое оценили не только юные зрители, состоится в конце осе...
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Артист объяснил причины отмены мероприятия, которое должно было состояться на этой неделе, в своем...
От рук неизвестного вандала пострадал бюст Петронии Примы, которому маркером нарисовали глаза. Об эт...
Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге открыл выставку «Египтология...
Организаторы престижной литературной награды объявили короткий список номинантов 2022 года, пишет ...
Исполнительница из Украины Светлана Лобода прославилась в России благодаря работе ее экс-продюс...
Премьера постановки Галины Зальцман «Полная иллюминация» состоялась в театре «Шалом» в Москве, соо...
Разговаривать со зрителем в театре нужно искренне и обо всем. Такое мнение высказал художественный...
Московский драматический театр им. А. С. Пушкина в 73-м сезоне вернет в репертуар пьесу Михаила Бу...
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08.09.2022