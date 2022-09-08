Российские военнослужащие передали Национальному музею в Дамаске артефакт ассирийской эпохи

08.09.2022

Российские военнослужащие передали Национальному музею в Дамаске артефакт ассирийской эпохи

Военнослужащие РФ передали национальному музею в Дамаске артефакт ассирийской эпохи первого тысячелетия до нашей эры. Об этом говорится в сообщении российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике.

«Представители командования группировки войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике в торжественной обстановке передали Национальному музею Дамаска археологический артефакт, относящийся к ассирийской эпохе первого тысячелетия до нашей эры», — подчеркивается в сообщении.

Артефакт представляет собой табличку VII века до нашей эры, изготовленную из черного базальтового камня с надписями и изображением, символизирующим силу. 

Фото: Pixabay