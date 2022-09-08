В Торонто на 47-м кинофестивале представят более 250 фильмов

«В этом году у нас на фестивале будут представлены 203 полнометражных фильма, а также 49 короткометражных работ», — сказала она. Соса уточнила, что на 47-м кинофестивале в Торонто «не будет российских фильмов».





На киносмотре зрители увидят такие картины, как продолжение детектива «Достать ножи» (Glass Onion: A Knives Out Mystery) режиссера Райана Джонсона, «Раймонд и Рэй» (Raymond & Ray) Родриго Гарсиа и др.





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