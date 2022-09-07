Выход «Недетского дома» запустит кампанию в поддержку приемного родительства

15 сентября в российских кинотеатрах выйдет фильм Михаила Расходникова, вместе с которым стартует социальная программа. Об этом сообщила продюсер проекта Анастасия Акопян, пишет ТАСС.





По ее словам, кампания организована совместно с благотворительными фондами. Она предполагает отчисление 10% доходов с продажи билетов на «Недетский дом» на поддержку приемного родительства.





Действие фильма разворачивается в детдоме, где оказывается Инна (Полина Ватага). Вскоре в учреждении появляется новый директор (Иван Охлобыстин), сразу же приступивший к наведению порядков жесткими методами. Инна сближается с другими недовольными ребятами. Компания решает устроить бунт, чтобы показать, кто хозяин детского дома.





В ленте снялись бывшие воспитанники детдомов, которых перед съемками вместе с опекунами подробно консультировали по целям и идеям проекта. «Они действительно не играли, а высказывались», — подчеркнул постановщик.





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