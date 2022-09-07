Нил Гейман напомнил Илону Маску, что он не эксперт в кино и литературе

Британский писатель ответил предпринимателю на критические замечания в адрес сериала «Властелин колец: Кольца власти». Об этом сообщил Deadline.





По словам автора «Песочного человека», он не может серьезно относится к словам американского миллиардера по поводу фэнтези-сериала, поскольку тот не специализируется на кино и литературе.





Гейман добавил, что Маск не обращается к нему «за советом о том, как провалиться в попытке купить Twitter». В свою очередь писатель не обращается к предпринимателю по поводу критики кинокартин, сериалов и книг.





Ранее Илон Маск высказался по поводу сериала «Кольца власти», мужские персонажи которого показались ему исключительно «трусами и придурками». По его словам, автор саги перевернулся в гробу из-за этого проекта. Положительно он оценил только Галадриэль, которую назвал умной и смелой.





Самое дорого шоу в истории стартовало на «Амазон Прайм Видео» в начале сентября.





Фото: кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»