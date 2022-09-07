Двое пользователей соцсети YAPPY стали ведущими «Матч ТВ»

Победителей конкурса #yappyнаматче выбрала амбассадор отечественной соцсети вертикальных видео Анна Хилькевич вместе с телеканалом, сообщается на его сайте.





Победителями конкурса «Матч ТВ» и YAPPY, начавшегося в июле, стали блогерка Елена Терновая, снимающая скетчи и ролики из путешествий, а также преподаватель физики из МГУ и начинающий блогер Владислав Шевцов.





Победители провели часть программы «Все на Матч», вышедшей в эфир 30 августа. Также они показали свои вертикальные ролики с футбольной встречи.





На первом этапе участникам предложили показать ролики с тем, как они занимаются физкультурой и одновременно проговаривают скороговорку. В следующий тур прошли 30 конкурсантов, которых отобрали по числу лайков. Авторы самых популярных роликов выступили в роли комментаторов матча баскетбольных сборных СССР и США на Олимпиаде 1972 года. Из них выбрали лучших.





Фото: Pixabay