Игорь Корнелюк рассказал, кто выступит на концерте в честь его 60-летия

Певец не планирует проводить традиционный концерт с участием звезд отечественной эстрады. Об этом он сообщил изданию Prozvezd.





Вместо привычного мероприятия, на котором приглашенные артисты выходят на сцену, поздравляют юбиляра и поют, Игорь Корнелюк хочет провести концерт с симфоническим оркестром в двух отделениях.





«Такого еще не было в моей жизни, для меня это очень волнительно и необычно», — объяснил собеседник издания, который сейчас занимается реализацией задуманного.





По словам артиста, программа первого отделения будет включать произведения из его репертуара, которые звучат в фильмах и сериалах и редко исполняются. Во второй части он будет петь в сопровождении симфонического оркестра.





Музыкант признался, что так глубоко погрузился в организацию и подготовку важного для него события, что по ночам видит во снах ноты. Иногда он даже просыпается из-за того, что скрипки расходятся с виолончелями, а тромбон вступает не вовремя.





Игорь Корнелюк отметит день рождения 16 ноября.





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