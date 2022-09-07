Netflix анонсировал перезапуск культовых «Телепузиков»

Премьера новой версии шоу для детей, которое оценили не только юные зрители, состоится в конце осени. Об этом сообщил журнал THR.





14 ноября на стриминге выйдет первый эпизод новых «Телепузиков». В нем появятся основные персонажи: Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По. Рассказчиком выступит Титус Берджесс.





Оригинальное шоу Teletubbies вышло на ВВС в 1997 году и завершилось в начале 2001-го. Его героями являются вымышленные существа с антеннами на головах и телеэкранами в животах. Каждый из них отличается цветом, формой антенны, габаритами, цветом лица и чертами характера. У телепузиков есть любимые вещи: сумка, цилиндр, мяч и самокат. Также они любят обниматься и танцевать.





В мире телепузиков светит солнце с лицом младенца, бегают кролики, цветут цветы. Герои угощаются пузи-блинчиками и пузи-кремом. У них домик, пылесос Ну-ну и другие предметы. Обычно в каждой серии на экране одного и телепузиков показывали мультфильм или сюжет.





Фото: кадр из сериала «Телепузики»