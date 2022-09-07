Элизабет Страут и еще пять писателей поборются за Букеровскую премию

Организаторы престижной литературной награды объявили короткий список номинантов 2022 года, пишет ТАСС.





В шорт-лист попали шесть авторов: Элизабет Страут и Персиваль Эверетт из США, Новайолет Булавайо (Зимбабве), Шехан Карунатилака (Шри-Ланка), Клэр Киган (Ирландия), Алан Гарнер (Соединенное Королевство).





Произведение зимбабвийской писательницы ранее попадало в короткий список Booker. Ирландская писательница поставила своеобразный рекорд — ее роман оказался самым коротким среди всех произведений-претендентов в истории премии.





По словам председателя жюри Нила Макгрегора, выбранные произведения «повествуют о важном». Несмотря на разные места действия и временные промежутки, они затрагивают события, так или иначе касающиеся всех.





Победителя ждет приз в 58 млн долларов. Его имя станет известно 17 октября. Участвовать в отборе могут англоязычные книги, изданные в UK и Ирландии авторами из разных стран.





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